Прыжок в ад: появилась яркая новогодняя карикатура на Путина с Трампом

В преддверии Нового 2020 года в интернете посмеялись с президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина

Карикатуру опубликовали на ресурсе Cartoon Movement.

На картинке изобразили лидеров стран верхом на коне. Он перепрыгивает табличку с надписью "2020". Однако за ней пропасть с огнем, куда и падает животное с Трампом и Путиным.

Стоит отметить, что оба гаранта сидят верхом с оголенным торсом. На их лице видна улыбка, что говорит о том, что пропасть стала для них неожиданностью.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали свежие карикатуры на президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которых нарядили в традиционные для Нового года костюмы.