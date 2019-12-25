Новый год 2020: появились яркие карикатуры с Путиным и Трампом

В сети показали свежие карикатуры на президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которых нарядили в традиционные для Нового года костюмы.

Их опубликовали в сети, в одной из них намекнув на скандал с импичментом американского президента.

Так, на одной из карикатур можно увидеть Трампа в костюме Деда Мороза, который вылез из домохода. А на крыше установлена табличка с надписью: "Импичмент".

Карикатуры на Трампа и Путина под Новый год 1 / 1 Карикатуры на Трампа и Путина под Новый год 1 / 1 Карикатуры на Трампа и Путина под Новый год 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", это не первый раз, когда в сети смеются над Трампом и Путиным. Так, ранее также опубликовали карикатуру на Трампа и Путина. На рисунке изображен голый до пояса глава Кремля, который смотрит на фото человека с лицом Трампа и телом юного Сильвестра Сталлоне и говорит, что это его "стиль брутального мачо".