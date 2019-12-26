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Суд отпустил боевиков ДНР, "отметившихся" кровавым захватом госздания в Мариуполе

четверг, 26 декабря 2019, 16:18
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Жовтневый районный суд города Мариуполя (Донецкая область) разрешил изменить меры пресечения четверым подозреваемым в деле о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года и освободить их из-под стражи под личные обязательства.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт 0629.

В четверг, 26 декабря, задержанным Е.Дружинину, А.Стрельниковичу, В.Скрипнику и В.Бирюкову, которым инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки и хранение оружия, была изменена мера пресечения. Суд выпустил на свободу обвиняемых в захвате здания городского управления милиции, в котором находились заложники.

Как стало известно, все четверо написали заявления с просьбой включить их в список обмена на украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.

Судя по инкриминированным статьям, подсудимым могло бы грозить пожизненное заключение, если бы не обмен. На редких заседаниях суда они вели себя вызывающе,в частности, надевали георгиевские ленточки.

Как сообщал "Апостроф", обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками ДНР и ЛНР может состояться 29 декабря.

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