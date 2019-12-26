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В России назвали вероятную дату нового обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

четверг, 26 декабря 2019, 15:52
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Обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками ДНР и ЛНР может состояться 29 декабря.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российское СМИ "Коммерсантъ".

Обмен пройдет по формуле "всех на всех".

Уже сейчас 40 человек, которых Украина хотела передать на подконтрольные боевикам территории, попросили исключить свои фамилии из списков на обмен. В ближайшие дни координатор Трехсторонней контактной группы Тони Фриш будет выяснять, было ли такое желание людей добровольным.

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об условиях обмена пленными до конца 2019 года.

Как ранее информировал "Апостроф", украинская сторона вычеркнула из списков на обмен удерживаемыми лицами с Россией трех бывших бойцов "Беркута" , которые являются обвиняемыми по делам Майдана. По словам адвоката, речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.

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