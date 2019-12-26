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В Минобороны на взятке поймали полковника: опубликовано фото

четверг, 26 декабря 2019, 10:01
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В Хмельницкой области сотрудники СБУ задержали полковника - начальника одного из отделов Министерства обороны - за получение взятки в 120 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Военный требовал от директора фирмы-подрядчика 80 тысяч гривен за то, что не будет создавать его компании препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов МО в Хмельницком. Также обещал победу в тендерах поставок в следующем году. Но уже за дополнительное вознаграждение.

Кроме того, полковник взял у местного жителя 40 тысяч гривен, чтобы помочь ему уклониться от военной службы.

В кабинете военнослужащего провели обыски и изъяли часть денег вместе с документами, подтверждающими вину мужчины. Ему грозит лишение свободы на строк от 5 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок от трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 24 декабря в городе Бахмут Донецкой области задержали чиновника СБУ, который требовал 540 тысяч гривен за оформление бумаг у представителя госпредприятия. Заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с заместителем начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области именно получали взятку от одного из чиновников, когда в кабинет ворвались правоохранители.

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