Топ-чиновников СБУ задержали за создание масштабной схемы "откатов": опубликованы фото

24 декабря в городе Бахмут Донецкой области задержали чиновника СБУ, который требовал 540 тысяч гривен за оформление бумаг у представителя госпредприятия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с заместителем начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области как раз получали взятку от одного из чиновников, когда в кабинет ворвались правоохранители. Сотрудники ГБР следили за обоими высокопоставленными чиновниками уже давно. Так, им было известно, что 27 ноября сотрудник СБУ в Запорожской области требовал неправомерное вознаграждение в размере 8500 долларов США.

Задержанные делали это не впервые. Мужчины наладили целую схему по вымогательству "откатов" от государственных предприятий. Для этого "сотрудничали" с предприятием "Артемсоль". Они создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам и затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы. За каждый акт требовали 15% от стоимости работ.

Против работников "Артемсоли" и сотрудников СБУ возбуждены уголовные производства. Им инкриминируют принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "Апостроф" ранее, у бывшего нардепа 8-го созыва ВРУ и экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася изъяли 6 элитных автомобилей.