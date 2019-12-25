RU  UA  EN

среда, 25 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 декабря

17:36
Свитолина может не сыграть на Олимпиаде из-за конфликта с федерацией: подробности скандала
16:34
Прочувствовали атмосферу лучших заведений: Милевский и Алиев ярко отдохнули в Киеве
15:36
Ни одного "динамовца": названы лучшие игроки сборной Украины 2019 года
14:29
Сборная Украины выступила на одном турнире с командой ДНР: в сети волна гнева
14:02
Как Netflix, только "Такфлікс": в Украине появится сервис для просмотра новинок украинского кино
12:49
Наказание будет: посол Украины в Испании сделал заявление о скандале с Зозулей
10:44
Суперкомпьютер назвал лучшего футболиста планеты
09:56
Самый богатый боксер в истории подарил дочери дорогостоящий суперкар: фото
09:28
Провожаем 2019-й и вспоминаем тех, кто отличился: итоги года от фак-апов до главных побед
07:00
Рецепт салата Крабовье: чем просто и вкусно разнообразить стол к Новому году

24 декабря

21:10
Двое украинцев попали в число самых талантливых футболистов Европы
20:15
Один из лидеров сборной Украины в январе может сменить клуб
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Топ-чиновников СБУ задержали за создание масштабной схемы "откатов": опубликованы фото

среда, 25 декабря 2019, 17:10
переглянути новину українською

24 декабря в городе Бахмут Донецкой области задержали чиновника СБУ, который требовал 540 тысяч гривен за оформление бумаг у представителя госпредприятия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с заместителем начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области как раз получали взятку от одного из чиновников, когда в кабинет ворвались правоохранители. Сотрудники ГБР следили за обоими высокопоставленными чиновниками уже давно. Так, им было известно, что 27 ноября сотрудник СБУ в Запорожской области требовал неправомерное вознаграждение в размере 8500 долларов США.

Задержанные делали это не впервые. Мужчины наладили целую схему по вымогательству "откатов" от государственных предприятий. Для этого "сотрудничали" с предприятием "Артемсоль". Они создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам и затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы. За каждый акт требовали 15% от стоимости работ.

Против работников "Артемсоли" и сотрудников СБУ возбуждены уголовные производства. Им инкриминируют принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "Апостроф" ранее, у бывшего нардепа 8-го созыва ВРУ и экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася изъяли 6 элитных автомобилей.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Иногда они падают: что случилось с российским пиар-самолетом Су-57

Сначала ливень, а потом снег: синоптики озадачили погодой на неделю

Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: