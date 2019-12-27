Эпоха бутиков вместо бедности: украинцев разгневала инициатива Кабмина запретить секонд-хенды

В Кабинете министров предложили запретить ввоз секонд-хенда в Украину, однако пользователи сети не поддержали идею, а наоборот осудили ее.

Об этом пишут пользователи в интернете.

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль пояснил такую инициативу тем, что секонд-хенд часто ввозят через таможню под видом гуманитарной помощи. Однако на самом деле вещи перевозят для продажи в сэконд-хэнде без таможенного оформления.

"По моим подсчетам, в неделю государство в виде потерь по неуплате таможенных платежей теряет около 2 млн долл. То есть по году - от 2 до 3 млрд грн...", - сказал замминистра.

Пользователи сети осудили такой запрет.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети шокировало видео открытия магазина секонд-хенда в Днепре.