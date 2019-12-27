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Новый температурный рекорд в Киеве: климатологи назвали цифры

пятница, 27 декабря 2019, 14:53
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В Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений, это уже девятый температурный рекорд.

Об этом сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, ночь на 25 декабря в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений. Столбик термометра не опускался ниже +4,4°С, что на 0,6°С теплее, чем было в 2014 году. Это уже девятый температурный рекорд в декабре", - подчеркнули в обсерватории.

Восьмым рекордом стала температура в ночь на 24 декабря, когда столбики термометра показывали 5,7 выше ноля.

Как ранее сообщал "Апостроф", исследователи из Колумбийского университета (США) установили неожиданную причину смертоносной жары, которая установилась в некоторых регионах планеты в последние годы.

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