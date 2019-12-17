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Ученые назвали неожиданную причину смертоносной жары по всей Земле

вторник, 17 декабря 2019, 02:05
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Исследователи из Колумбийского университета (США) обнаружили увеличение в пять раз частоты и размера специфических волн в высотных струйных течениях северного полушария, которые вызывают приток горячего субтропического воздуха в Северную Америку, Европу и Азию.

О результатах исследований сообщает издание Science Alert.

Проанализировав климатические данные за 1979-2018 годы, ученые выяснили, что из-за формирования в струйных течениях северного полушария определенных волн в 20 раз повышается риск сильной жары в регионах, где производятся сельскохозяйственные культуры.

Воздушные потоки, которые называют волнами Россби, представляют собой изгибы высотных ветров и подразделяются на несколько видов, два из которых вызывают приток горячего субтропического воздуха в Северную Америку, Европу и Азию.

По расчетам исследователей, присутствие волн Россби в струйных потоках две недели или дольше приводит к тому, что производство сельскохозяйственных культур сокращается в затронутых регионах в среднем на 4 процента или на 11 процентов максимум.

Анализ климатических данных за последние сорок лет показывает, что частота и размеры волн Россби увеличились в пять раз.

Как сообщал "Апостроф", с 16 по 18 декабря в Украине ожидается абсолютно не зимняя погода, на западе Украины воздух прогреется до 15 градусов тепла.

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