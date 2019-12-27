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Под Львовом волчья стая охотилась за добычей и попала в "фотоловушку": в сети ажиотаж

пятница, 27 декабря 2019, 05:05
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Во Львовской области на территории национального природного парка "Сколовские Бескиды" на камеры попала волчья стая, которая охотилась на добычу.

Снимки были опубликованы на странице парка в Facebook.

Так, на фото видно, как стая волков в количество больше 10 взрослых особей пробирается через лес ночью.

"Волчью стаю в количестве до 12 особей, которые преследовали добычу, зафиксировали фотоловушки на территории НПП "Сколовские Бескиды", - отмечается в сообщении.

В комментариях под фото пользователи сети указали на важность такого рода новостей, поскольку это означает восстановление экологической ситуации в западной Украине. Также отдельные читатели страницы просили уточнить место снимка, а другие отмечали, что такого рода материалы могут заинтересовать охотников.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что из-за аномально теплого начала зимы в Украине в центре реабилитации Национального природного парка "Синевир" в зимнюю спячку отправились только три медведя

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