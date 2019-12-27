Путин, Тунберг, Трамп и другие: появилась яркая карикатура с главными героями 2019 года

В сети появилась яркая карикатура, в которой были охвачены практически все примечательные социально-политические события 2019 года, среди ее героев - президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, экологическая активистка Грета Тунберг и так далее.

Рисунок появился на сайте Cartoon Movement, его автором является португалец Васку Гаргалу.

Так, он изобразил слева направо: протесты в Гонконге; ликвидацию лидеров террористов ИГИЛ; Путина, который в традиционном для себя стиле топлесс выскакивает из складной коробки, как чертик из табакерки; премьера Великобритании Бориса Джонсона, который "раскалывает" Евросоюз; протесты "желтых жилетов"; борьбу за независимость Каталонии; Трампа, который якобы из-за своих капризов превышает полномочия; также американский президент здесь упомянут в контексте торговой войны с Китаем; активистку Грету Тунберг в ее традиционном плаще от дождя из неразлагающегося в природных условиях пластика; и так далее.

Таким образом автор занял максимально нейтральную, центристскую позицию, и показал события 2019 года в ироническом, но рациональном ключе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась новая карикатура в преддверии Нового 2020 года, где автор посмеялся над синергией внешней политики президентов РФ Путина и США Дональда Трампа ипоказал, куда именно приведут их сумбурные действия мир и их самих в ближайшее время.