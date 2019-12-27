"Работают" группами и с оружием: в сети показали фото опасных грабителей в Киеве

Киевлян предупредили о группах вооруженных ножами воров, которые занимаются кражами у пассажиров столичного метрополитена.

Фотографии злоумышленников опубликованы на странице "ДТП.Киев" в соцсети Facebook.

В сообщении заметили, что опасные преступники активизировались в канун новогодних праздников.

“Орудуют в метро, в основном на станции Вокзальная. Работают группами, имеют при себе холодное оружие( ножи). Неоднократно были пойманы, но благополучно работают по сей день”, сказано в сообщении.

Киевлян и гостей города призывают быть внимательными в метро, следить за карманами и сумками, поскольку грабители работают очень тонко.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на железнодорожном вокзале наглый грабитель усыплял своих жертв и воровал их личные вещи.