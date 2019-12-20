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На вокзале в Киеве поймали грабителя, который "усыплял" пассажиров: опубликованы фото

пятница, 20 декабря 2019, 16:17
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В Киеве на железнодорожном вокзале наглый грабитель усыплял своих жертв и воровал их личные вещи.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Пассажиры заметили, что на железнодорожной платформе неизвестный рыщет в карманах и сумке мужчины, который лежит рядом в бессознательном состоянии.

Оказалось, что увидев на платформе одинокого путешественника, злоумышленник подошел к нему и предложил выпить водки, куда незаметно подлил глазные капли. Поскольку препарат содержит психотропное вещество, то впоследствии человек потерял сознание, а новый знакомый воспользовался моментом и забрал его вещи.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Как рассказал заместитель начальника - начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта полиции Киева Руслан Мангуш, потерпевшего с острым отравлением психотропным веществом тяжелой степени медики скорой помощи госпитализировали в больницу, а правоохранители в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали 33-летнего жителя Черкасской области:

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

"Предварительно мы установили, что на платформе к жителю Днепропетровской области подошел неизвестный и угостил его водкой, в которую незаметно подлил лекарственный препарат с содержанием психотропного вещества. Дождавшись, когда человек потерял сознание, злоумышленник решил завладеть его вещами. В дальнейшем при поверхностном осмотре задержанного мы изъяли барсетку с двумя смартфонами, деньгами и документами, принадлежащие потерпевшему. Также мы изъяли два флакона глазных капель, которые направили на экспертизу ", - говорится в сообщении.

По словам задержанного, несколько дней назад он приехал в столицу на заработки. Однако оказалось, что в этом году работники Святошинского управления полиции задерживали его за хранение наркотиков. Также он ранее судим за кражи.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

"Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения", - добавил Руслан Мангуш.

Напомним, что в Киеве столичные правоохранители задержали харьковчан 43-летнего Руслана Феодосеенка и 44-летнего Олега Литвиненко за ограбление посетителя кафе.

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