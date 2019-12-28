Боевики на Донбассе придумали странный фейк про шпиона "Эльфа"

Боевики так называемой ЛНР, дабы в очередной раз запугать местное население, придумали новую "страшилку" о шпионе из Латвии, который якобы был завербован еще в 2004 году.

Об этом пишет "Апостроф".

Так, речь идет о "шпионе", которого заслали в ЛНР. Казалось бы, ну и что здесь необычного: каждый месяц таких "шпионов" из числа врачей, учителей и пенсионеров так называемое "министерство государственной безопасности" бросает на подвал десятками. Но в этот раз "шпион" оказался интересным: из латвийской разведки. По крайней мере, так утверждают боевики.

В частности, по версии боевиков, гражданин Латвии Веселовс Валентис, а в миру Валентин Веселов, был завербован еще в 2004 году, а в 2014 году под позывным "Эльф" (ведь у каждого шпиона, как учит Ян Флеминг, должен быть крутой позывной) был переброшен в ЛНР.

"С использованием технических средств Веселов собирал и передавал сведения военного характера, касающиеся подразделений народной милиции, социально-политической и экономической ситуации в "республике", а также другие данные, которые латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности ЛНР", - пишут сепаратистские СМИ.

Зачем спецслужбам Латвии засылать в ЛНР своего "секретного агента", и какие тайны Леонида Пасечника (главарь луганских боевиков, – "Апостроф") им понадобились, пропагандисты, конечно же, не сообщают.

Подробнее о новых фейках боевиков, читайте в материале "Апострофа": Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом.