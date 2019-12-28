Настоящая зима: в сети показали сказочное фото заснеженных Карпат

Несмотря на отнюдь не новогоднюю погоду на большей части территории Украины, в сети показали фото настоящей зимней сказки - заснеженной Карпатской вершины

Фотографию разместил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

На фото изображена горная вершина Поп Иван. Она вся занесена густыми хлопьями снега.

Сейчас в этом регионе облачно, ветер северный, 8 м/с., Порывы до 12 м/с., Температура воздуха -13 ° С. Видимость до 70м.

Как писал "Апостроф" ранее, зима 2019-2020 годов в Украине будет гораздо теплее, чем в прошлые годы, до плюсовых температур. Главная причина зимнего потепления в Украине - значительное прогревание океанов - в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также Средиземного моря.