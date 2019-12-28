Печень дороже сердца: названы новые цены на пересадку органов в Украине

Кабинет министров определил тарифы на услуги по трансплантации органов в Украине.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, которое было принято в среду, 18 декабря.

Согласно документу, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 324 тыс. грн, АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 тыс. грн.

Цена трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" составляет 535 тыс грн, а пересадка печени или части печени - 855 тыс. грн.

Стоимость пересадки гемопоэтических стволовых клеток установлена от 1,3 млн грн. Донорская резекция печени будет стоить 116,1 тыс. грн.

Пересадку органов будут проводить пациентам по медицинским показаниям и направлению лечащего врача. Кроме того, трансплантация будет разрешена пациентам в случае неотложного состояния.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пересадка органов в Украине может быть запрещена, в связи с несоблюдением норм нового закона.