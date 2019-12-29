Конкурент Boeing и Airbus: в Китае показали новый авиалайнер, фото

В пятницу, 27 декабря, в аэропорту Шанхая, в Китае, в небо поднялся новый прототип пассажирского самолета С919.

Об этом сообщает портал FlightGlobal.

Это уже шестой прототип перспективного авиалайнера, и шансы на то, что в скором времени можно будет увидеть первый серийный образец, возрастают.

Последний из прототипов призван помочь более детально отработать вопросы, связанные со звукоизоляцией и освещением пассажирского салона. Согласно сообщению компании COMAC — разработчика самолета, — проект официально вступает в фазу высокоинтенсивных летных испытаний.

Как отмечается, новый лайнер будет претендовать на ту же нишу на рынке, что и популярные модели самолетов Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Также в качестве конкурента C919 должен будет выступать перспективный российский МС-21.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали запись переговоров с экипажем самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря в Казахстане.