Стало известно о гибели опасного боевика ДНР в России: фото

В пятницу, 27 декабря, в больнице города Петровск Саратовской области (Российская Федерация) умер от опухоли головного мозга боевик, воевавший с 2014 года на Донбассе, Александр Скрипий по кличке "Афган".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Скрыпий "Афган" Александр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Родом с Одесской области, умер в Саратовской области от болезни", - сказано в сообщении.

Блогер также опубликовал страницы из соцсетей, в которых друзья умершего уточняют, что Саня "Афган" воевал на стороне боевиков на Донбассе с 2014 года. В последнее время находился в больнице на территории России, где для него собирали средства на лечение от онкологического заболевания. Денег не собрали, боевик умер.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 21 декабря, в результате ДТП самоликвидировался боевик ДНР Александр Мельник с позывным "Матрос".