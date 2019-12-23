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На Донбассе самоликвидировался боевик ДНР с позывным "Матрос": фото

понедельник, 23 декабря 2019, 09:20
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В субботу, 21 декабря, в результате ДТП самоликвидировался боевик ДНР Александр Мельник с позывным "Матрос".

Об этом сообщил боец ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram.

"21.12.19 Мельник "Матрос" Александр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. ДТП", - говорится в сообщении.

Мельника сбила машина.

Боевик входит в базу "Миротворец".

Боевик родом из российского города Воркута. Ему было 60 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе загадочно погиб боевик ДНР, пойманный с арсеналом оружия.

Также, на Донбассе самоликвидировался Геннадий Гутковский с кличкой "Гуня". Гутковский до своей самоликвидации скрывался от органов предварительного расследования.

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