На Донбассе самоликвидировался боевик ДНР с позывным "Матрос": фото

В субботу, 21 декабря, в результате ДТП самоликвидировался боевик ДНР Александр Мельник с позывным "Матрос".
Об этом сообщил боец ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram.
"21.12.19 Мельник "Матрос" Александр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. ДТП", - говорится в сообщении.
Мельника сбила машина.
Боевик входит в базу "Миротворец".
Боевик родом из российского города Воркута. Ему было 60 лет.
Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе загадочно погиб боевик ДНР, пойманный с арсеналом оружия.
Также, на Донбассе самоликвидировался Геннадий Гутковский с кличкой "Гуня". Гутковский до своей самоликвидации скрывался от органов предварительного расследования.