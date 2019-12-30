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Кто имеет право выйти на пенсию в 2020 году и что для этого нужно: главные правила

понедельник, 30 декабря 2019, 02:05
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Фото: РБК

Для получения пенсии по возрасту украинцам в 2020 году нужно будет иметь 27 лет трудового стажа, независимо от пола.

Это предусмотрено пенсионной реформой, которая продолжается в Украине,

По словам заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко, ранее, выходя на пенсию в 55 лет, женщины имели меньший стаж, что соответственно сказывалось на размере пенсий.

"Для женщин пенсионный возраст начал меняться с 1 октября 2011 года, за год повышается на полгода. В 2021 году он составит 60 лет, как у мужчин”, - сказала она.

Таким образом, украинцам, которым в 2020-м исполнится 60 лет – и мужчинам, и женщинам – для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа. В 2019 году для выхода на пенсию нужно было иметь 26 лет трудового стажа, а в 2017-м - 15 лет.

Кроме того, с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличен с 1564 до 1638 грн, а размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16 380 грн.

Как сообщал Апостроф, украинцы, которым не хватает страхового стажа для получения пенсии, могут его купить - для этого существует два вида договора.

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