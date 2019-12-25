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Есть два вида договора: украинцам детально объяснили, как можно купить стаж для пенсии

среда, 25 декабря 2019, 07:17
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Фото: УНН

Украинцы, которым не хватает страхового стажа для получения пенсии, могут его купить - для этого существует два вида договора.

Об этом сообщают "Факты".

Изначально нужно определить период, за который придется уплатить страховые взносы, и время, в течение которого они будут уплачены.

Первый вид договора - это уплата за период до 1 января 2004 года, когда о человеке нет данных в реестре застрахованных лиц, второй - за период с 1 января 2004 года.

Отмечается, что если до 1 января 2004 года трудовой стаж подтверждали записи в трудовой книжке, то после значение имеют лишь сведения из реестра застрахованных лиц. С 1 января 2004 года страховой стаж - это период, за который начислены и уплачены страховые взносы. И если страхового стажа за эти годы не хватает, его можно докупить.

"Плата за покупку одного месяца такого страхового стажа - 22 процента (ставка единого социального взноса) от минимальной заработной платы, которая составляет сейчас 4173 гривны. То есть за месяц - 918,06 гривны. Но надо учитывать, что если речь идет об уплате за прошлый период, до 1 января 2004 года, то по закону сумма удваивается. Значит, человеку придется заплатить за каждый недостающий месяц по 1836,12 гривны", - говорится в материале.

Напомним, что ранее в Пенсионном фонде Украины сделали важное уточнение о перерасчете пенсий для пенсионеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих 30 лет стажа (женщины) и 35 лет (мужчины).

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