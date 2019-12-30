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"Мертвые" улицы и серость: появились грустные предновогодние фото с оккупированного Донбасса

понедельник, 30 декабря 2019, 11:41
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В то время, как по всей Украине уже установили новогодние елки, зажгли на них огоньки и устроили рождественские ярмарки, оккупированный Донбасс в предновогодние дни поражает серостью и неприветливостью.

Фото города Горловка Донецкой области опубликовали в сообществе Nova Gorlivka в Facebook.

На фотографиях - наиболее оживленные районе города у местного Дворца культуры, школы, дома по обе стороны центральной дороги. Все это пейзажи поражают упадком и опустошенностью. На улицах нет людей и автомобилей. Фонари не украшены новогодней иллюминацией. Нигде не видно даже новогодней елки.

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Обычно, горожане в предвкушении рождественских праздников любят украшать окна своих квартир гирляндами. Но на фото из Горловки не увидеть и этого. У школьников уже начались каникулы, но по улицам и на детских площадках дети не гуляют. Гнетущее впечатление еще больше усиливают пасмурная погода и отсутствием снега.

В комментариях к сообщению Горловку уже назвали новым Чернобылем.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в сети показали свежее фото с Донбасса, где из-за аномального тепла распустились деревья. Фото сделано в понедельник, 23 декабря, на нем по-весеннему распустились одно их деревьев. Но, если присмотреться к снимку более внимательно, то можно заметить разрушенное здание на фоне.

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