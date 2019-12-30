RU  UA  EN

понедельник, 30 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 декабря

07:00
Салат с креветками и кукурузой: простой рецепт для праздничного стола
06:55
На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР с позывным "Шах": фото
06:30
Гороскоп на 30 декабря: Весы встретятся со своими проблемами, а Скорпионов ждет негативное влияние
06:20
Мороз до -7 и солнце: синоптики уточнили прогноз на 30 декабря
05:05
В NASA показали невероятное фото "праздничной елки" в космосе
03:10
"Икра" гречневая и не только: появилась меткая фотожаба об эконом-варианте блюд на Новый год
02:05
Кто имеет право выйти на пенсию в 2020 году и что для этого нужно: главные правила
01:15
Ученые спрогнозировали мощный взрыв звезды в небе: когда он произойдет
00:10
"Работают" в ресторанах: в сети показали фото наглых воров в Киеве

29 декабря

21:34
Пробка на километры: на одном из рынков Киева сумасшедший ажиотаж перед Новым годом
20:04
Чтобы точно не забрали: в Киеве "герой парковки" отметился "оригинальной" выходкой, фото
18:28
Новогодний чек-лист: 7 пунктов, о которых нельзя забыть к праздникам
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР с позывным "Шах": фото

понедельник, 30 декабря 2019, 06:55
переглянути новину українською

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Шах", который ранее позировал на фоне мемориала убитому главарю террористов Александру Захарченко.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200-я бригада. 19.12.19 Гимбатов "Шах" Шахрудин сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина, и победа за нами!" - отметил он.

По данным знакомых террориста, он был ликвидирован во время боя на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР потеряли убитыми более чем 100 человек. В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных

Процесс завершен: все подробности, фото и видео обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

Новый год со снегом: какие сюрпризы готовит погода на ближайшие дни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: