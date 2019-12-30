На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР с позывным "Шах": фото

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Шах", который ранее позировал на фоне мемориала убитому главарю террористов Александру Захарченко.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200-я бригада. 19.12.19 Гимбатов "Шах" Шахрудин сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина, и победа за нами!" - отметил он.

По данным знакомых террориста, он был ликвидирован во время боя на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР потеряли убитыми более чем 100 человек. В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.