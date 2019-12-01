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Далеко за сотню: появились данные об огромных потерях боевиков на Донбассе

воскресенье, 01 декабря 2019, 12:22
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В ноябре 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР потеряли убитыми более чем 100 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

"По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага", - сказано в сообщении.

В пресс-центре ООС подчеркнули, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 27 ноября, боевики подло атаковали украинских военных на Донбассе - двое украинских бойцов получили ранения, еще один - боевую травму.

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