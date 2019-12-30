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Не вернулась из школы: под Николаевом педофил жестоко поиздевался над школьницей

понедельник, 30 декабря 2019, 17:10
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В Первомайске Николаевской области 40-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

Пострадавшая - воспитанница Первомайского реабилитационного центра. Именно работники учреждения забили тревогу, когда ребенок однажды не вернулся из школы. К поискам подключились правоохранители местного отдела полиции.

Впоследствии девочку нашли в доме 40-летнего мужчины. Он изнасиловал ребенка. Утверждал, что школьница - его знакомая и на секс дала согласие добровольно.

Против мужчины возбудили уголовное производство. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Ведь законом половые преступления против детей, не достигших 14 лет, наказываются даже тогда, когда малолетняя дала согласие на половой акт.

"Апостроф" ранее сообщал о том, что 22-летний Николай Тарасов, которого подозревают в жестоком изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко, в зале суда заявил, что показания у него "выбивали" пытками местные полицейские.

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