RU  UA  EN

понедельник, 30 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 декабря

18:28
Новогодний чек-лист: 7 пунктов, о которых нельзя забыть к праздникам
12:40
Полякова на колене сделала Каменских предложение, от которого не отказаться
09:20
Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
07:32
Как на Х-фактор 10 прошел гранд-финал: видео выступлений и главные события
07:00
Готовим горячий глинтвейн к праздникам: пошаговый рецепт и секреты с приправами

28 декабря

23:13
На шоу Х-фактор 10 выбрали победителя - кто он
22:19
Няня детей Оли Поляковой выступила на Х-фактор 10 с первой авторской песней - танцевал даже Данилко
19:00
10 бюджетных, но приятных подарков на Новый год: как уложиться в 300 гривен
15:00
Каким на Х-фактор 10 будет суперфинал, и кто же одержит победу
14:03
Со времен детского сада и до популярности: alyona alyona показала, как менялась ее внешность
12:35
Дочь Кузьмы Скрябина показала, как прошел ее девичник: фото
11:13
51-летняя Надежда Матвеева похвасталась стройной фигурой в бикини
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые спрогнозировали мощный взрыв звезды в небе: когда он произойдет

понедельник, 30 декабря 2019, 01:15
переглянути новину українською

Исследователи из университета Вилланова (США) утверждают, что одна из самых ярких звезд на небе – α Ориона или Бетельгейзе готова в любой момент взорваться и стать сверхновой.

О высокой вероятности возможного космического катаклизма говорится в докладе, опубликованном на сайте новостей космоса и астрономии Universe Today.

По мнению ученых, на готовность Бетельгейзе взорваться указывает важный фактор – внезапное падение светимости звезды в два раза. По данным Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (AAVSO), звезда изменилась примерно на одну звездную величину от +0,5 до +1,5. Еще в октябре Бетельгейзе сияла в 2,5 раза ярче, чем сейчас.

Падение яркости еще не окончательное доказательство превращения звезды в сверхновую, однако является убедительным признакрм этого процесса, который будет сопровождаться невероятной мощности взрывом с выделением огромного количества энергии.

Как сообщал "Апостроф", венгерские ученые открыли до сих пор неизвестную субатомную частицу, которая может объяснить загадку темной материи - субстанции, из которой состоит Вселенная.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных

Процесс завершен: все подробности, фото и видео обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

Новый год со снегом: какие сюрпризы готовит погода на ближайшие дни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: