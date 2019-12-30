Ученые спрогнозировали мощный взрыв звезды в небе: когда он произойдет

Исследователи из университета Вилланова (США) утверждают, что одна из самых ярких звезд на небе – α Ориона или Бетельгейзе готова в любой момент взорваться и стать сверхновой.

О высокой вероятности возможного космического катаклизма говорится в докладе, опубликованном на сайте новостей космоса и астрономии Universe Today.

По мнению ученых, на готовность Бетельгейзе взорваться указывает важный фактор – внезапное падение светимости звезды в два раза. По данным Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (AAVSO), звезда изменилась примерно на одну звездную величину от +0,5 до +1,5. Еще в октябре Бетельгейзе сияла в 2,5 раза ярче, чем сейчас.

Падение яркости еще не окончательное доказательство превращения звезды в сверхновую, однако является убедительным признакрм этого процесса, который будет сопровождаться невероятной мощности взрывом с выделением огромного количества энергии.

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