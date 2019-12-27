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Ученые приоткрыли тайну возникновения темной материи

пятница, 27 декабря 2019, 11:29
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Венгерские ученые открыли до сих пор неизвестную субатомную частицу, которая может объяснить загадку темной материи - субстанции, из которой состоит Вселенная.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Newsweek.

Частичку назвали Х17. Ведь она весит именно 17 миллионов электрон-вольт. Х17 может быть носителем так называемой пятой силы, кроме уже известных науке гравитационной, электромагнитной, слабой и сильной ядерной.

Чтобы выявить частичку, ученые провели ряд экспериментов. Так, они использовали большие ускорители, которые сталкивали между собой субатомные частицы на большой скорости и провоцировали взрыв. А вот Аттилло Крашнохокай из Института ядерных исследований в Дебрецене проводил эксперименты с обстрела протонами ядра атомов.

Если результаты экспериментов венгерской группы окончательно подтвердятся, ученые могут разгадать загадку взаимодействия темной материи с материальным миром.

Как ранее сообщал "Апостроф", королевский астроном Великобритании Мартин Риз высказал предположение, что освоение глубокого космоса может привести к появлению нового вида генетически или технологически модифицированных людей.

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