Где украинцы собираются праздновать Новый год: появились интересные данные

Почти 67% украинцев новогоднюю ночь будут встречать дома в кругу семьи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

16,5% украинцев праздновать приход нового года будут в гостях у друзей и родственников. 3,4% встретят 20-е годы в одиночестве перед телевизором и 0,5% себе в компаньоны возьмут интернет.

0,6% опрошенных начало календарного года встретят в путешествии. А 2,6% наших соотечественников будут праздновать в клубах.

Как сообщал "Апостроф" раньше, 17 тысяч пассажиров в Украине проведут новогоднюю ночь в поездках по железной дороге. Всего по информации компании на поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, "Укрзализныця" предложила 66,846 тысяч мест в поездах дальнего следования.