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Планы свершатся: украинских военных поздравили с Новым годом сильным видео

вторник, 31 декабря 2019, 10:26
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В новогоднем поздравлении начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Гремчака звучит рождественская мелодия "Щедрыка" в исполнении военного оркестра и показаны кадры из зоны проведения Операции Объединенных сил.

Яркое видео опубликовано на странице Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

"Хотя уходящий год был непростым для каждого из нас, но благодаря Вашему патриотизму, самоотверженному служению Украинский народ чувствует безопасность и веру, что Вооруженные Силы стоят уверенно на страже защиты Украины!" - сказано в поздравительном обращении к бойцам ВСУ.


Начальник Генштаба ВСУ Руслан Гремчак выразил уверенность, что "в 2020 году наши планы и замыслы осуществятся, и мы преодолеем те вызовы, которые сейчас стоят перед Вооруженными Силами Украины".

Как сообщал "Апостроф", украинские патриоты устроили яркую акцию на Донбассе накануне Нового года, отправив на оккупированные территории листовки с сине-желтой символикой.

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