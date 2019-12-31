Планы свершатся: украинских военных поздравили с Новым годом сильным видео

В новогоднем поздравлении начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Гремчака звучит рождественская мелодия "Щедрыка" в исполнении военного оркестра и показаны кадры из зоны проведения Операции Объединенных сил.

Яркое видео опубликовано на странице Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

"Хотя уходящий год был непростым для каждого из нас, но благодаря Вашему патриотизму, самоотверженному служению Украинский народ чувствует безопасность и веру, что Вооруженные Силы стоят уверенно на страже защиты Украины!" - сказано в поздравительном обращении к бойцам ВСУ.





Начальник Генштаба ВСУ Руслан Гремчак выразил уверенность, что "в 2020 году наши планы и замыслы осуществятся, и мы преодолеем те вызовы, которые сейчас стоят перед Вооруженными Силами Украины".

Как сообщал "Апостроф", украинские патриоты устроили яркую акцию на Донбассе накануне Нового года, отправив на оккупированные территории листовки с сине-желтой символикой.