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У боевиков будет истерика: украинские патриоты ярко поздравили Донбасс с Новым годом, фото

вторник, 31 декабря 2019, 08:23
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Украинские патриоты устроили яркую акцию на Донбассе накануне Нового года, отправив на оккупированные территории листовки с сине-желтой символикой.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар".

По его словам, поздравления отправили на Донецк с помощью воздушных шаров в понедельник, 20 декабря.

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Стоит отметить, что на акцию бурно отреагировали в социальных сетях, предположив, что у боевиков будет истерика и они опять будут искать "диверсантов".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы новые фотографии из оккупированной Горловки, одного из крупнейших городов Донбасса, находящихся под контролем боевиков. Накануне Нового года там совсем не праздничное настроение.

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