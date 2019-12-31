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Появилась забавная фотожаба на новогодние застолья в Украине

вторник, 31 декабря 2019, 14:33
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Традиция большинства украинцев встречать Новый год за щедро накрытым разнообразными блюдами праздничным столом стала поводом для шуток в сети.

Забавную картинку опубликовали на странице сообщества "Баба і кіт" в соцсети Facebook.

Фотожаба изображает праздничное застолье, во время которого один из гостей просит подать ему немного традиционного для Нового года салата оливье, и получает в тарелку, кроме него, буженину, шубу, тушеную картошку, сырную нарезку, голубцы и другие блюда. При этом гость ничуть не удивляется и вежливо благодарит.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на укрепление гривны, стоимость новогоднего стола в Украине увеличилась в среднем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

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