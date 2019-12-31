Насколько подорожал новогодний стол в Украине: озвучены суммы

Несмотря на укрепление гривны, стоимость новогоднего стола в Украине увеличилась в среднем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает "Сегодня".

Журналисты подсчитали, что среднестатистической украинской семье по самым скромным подсчетам новогоднее застолье обойдется в 1600 грн.

Единственный элемент новогоднего стола, который не подорожал – это импортные продукты. Купить икру или красную рыбу можно со значительными скидками, благодаря росту курса гривны во второй половине 2019 года.

Более традиционные блюда Нового года, основанные на отечественном материале, выросли в цене. Если в прошлом году килограмм оливье обходился в 61 грн., то в этом будет стоить 64 грн. Немного набрал в цене холодец – с 25 грн/кг до 29 грн/кг. Подорожал и алкоголь: бутылка шампанского и водки обойдутся примерно в 230 гривен, что примерно на 50 грн дороже, чем в прошлом году. А вот селедка под шубой будет дешевле – на 4 гривны за килограмм. И почти не изменились цены на фрукты.

Опрошенные журналистами украинцы называют самой дорогой именно покупку алкогольных напитков. И признаются, что цифры, которые обнародовали эксперты, по крайней мере с их столами, не имеют ничего общего.

Таким образом, сэкономить, по сравнению с прошлым годом, удастся тем, кто готовит блюда из импортных продуктов.

"Прежде всего потому, что мы имеем такую низкую инфляцию, курс доллара снизился, и когда мы с вами покупаем импортные продукты питания, мы понимаем, что там заложено снижение цены", – объясняет генеральный директор ассоциации поставщиков торговых сетей Олег Дорошенко.

В то же время, опрошенные украинцы на праздниках экономить не собираются.

Как ранее сообщал "Апостроф", рост цен на продукты в Украине накануне новогодних праздников стал поводом для шуток в соцсетях.