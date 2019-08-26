У боевиков истерика: на оккупированном Донбассе провели дерзкую "диверсию", видео

В оккупированном Лутугино Луганской области неизвестные украинские патриоты под носом у боевиков устроили смелую "диверсию" ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Totktovseznaet" в Twitter.

‏"С праздником, Лутугино! Украинские патриоты поздравили жителей Лутугино с Днем Независимости Украины", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах зафиксировано, что на военной технике в городе появились надписи на украинском языке "Победа за нами", "Слава Украине! Слава нации" и нарисованные украинские флаги, что, вероятно, вызвало истерику у боевиков.

24 августа украинские патриоты поздравили жителей Лутугино с Днем Независимости Украины!

С праздником Лутугино! Украинские патриоты поздравили жителей Лутугино с Днем Независимости Украины.

24 августа - в городе в Луганской области Украины Лутугино у всех праздничное настроение. pic.twitter.com/TrVCxIDJFI — Tot kto vse znaet (@Vse_novosti_) 25 августа 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", неизвестные украинские патриоты установили флаг Украины на пятиэтажном жилом доме в Донецке по улице Щетинина и расклеили листовки с изображением флага Украины и надписью "С Днем Независимости" в Луганске.

Ранее в сети появилось трогательное видео, в котором девочка 5 лет выразительно и красиво читает стихи об Украине.