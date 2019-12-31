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Украинские полярники записали яркое поздравление с Новым годом на станции Вернадского: видео

вторник, 31 декабря 2019, 12:52
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Участники 24-й украинской экспедиции на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде поздравили украинцев с наступающим Новым годом, сняв видео среди льдов "белого континента".

Видео с поздравлениями от украинских полярников опубликовано на Yuotube-канале Министерства образования и науки.

На опубликованном видео участники полярной экспедиции поочередно высказывают свои пожелания украинцам в новом году, появляясь среди ледяных торосов. На видео также видна празднично убранная еловая ветка рядом со входом на станцию "Академик Вернадский", есть кадры, снятые с дрона и показывающие пейзажи заснеженной Антарктиды.


"Кому-кому, а им снега на эти праздники точно хватает", - сказано в подписи к опубликованному видео.

Как сообщал "Апостроф", в новогоднем поздравлении воинов ВСУ звучит рождественская мелодия "Щедрыка" в исполнении военного оркестра и показаны кадры из зоны проведения Операции Объединенных сил.

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