Если праздник удался: появились меткие фотожабы на состояние 1 января

В сети запостили забавные фотоколлажи, которые рассказывают о самочувствии 1 января после бурных новогодних праздников.
Фотожабы разместили на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.
На одной из них утро глазами трезвого человек проиллюстрировали картиной о кровавой Куликовской битве.
На другом фото утро 1 января изобразили кинокадром из сериала "Выживший", где Леонардо ди Каприо стоит один среди заснеженной безлюдной пустыни.
А были и такие остряки, которым цифра 1 в горизонтальном положении напомнила силуэт человека, страдающего похмельем.
"Апостроф" ранее уже писал о том, что, на первый взгляд, безобидное новогоднее веселье в России закончились массовой дракой. В потасовку втянули даже Деда Мороза, который со сцены в микрофон упорно звал на помощь полицию.