RU  UA

вторник, 24 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.00
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 декабря

08:15
Вспомнили о Коломойском: "Джокер" слил в сеть переписку со "слугой народа", фото
07:00
Салат-рулет "Мимоза" к Новому году: как разнообразить стандартное блюдо

23 декабря

23:31
В Минске назвали дату интеграции с Россией: белорусы отреагировали ярким граффити
22:29
Санкции против России: в Кремле ждут от Украины "инициативы"
19:28
Девушка решила подарить парню ДНК-тест и едва не раскрыла большую семейную тайну
19:00
Как покрасить волосы в новом году: 5 модных трендов 2020
18:57
Кто войдет в списки: в Украине раскрыли подробности будущего обмена пленными
18:22
Покрывает игорный бизнес: в СМИ рассказали о скандальных решениях харьковской судьи Силантьевой
18:04
Сестра Веры Брежневой вернула себе девичью фамилию - за это Александру Цекало пришлось заплатить
17:46
Владелец 17 такс сделал идеальное рождественское фото своих собак
17:18
Суд принял новое решение по главному фигуранту дела Шеремета: фото из зала суда
17:08
Косплееры и звездные гости посетили премьеру саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" в Киеве: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пенсии в Украине пересчитают не всем: кто рискует остаться без надбавки

вторник, 24 декабря 2019, 07:18
переглянути новину українською
Фото: УНН

В Украине пересчитают пенсии не всем - плановых надбавок, согласно закону, не будет для госслужащих.

Об этом в ходе проведения прямой телефонной линии заявила замдиректора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина.

По ее словам, в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" указано, что спецпенсии, назначенные ранее (пенсии госслужащих, ученых, прокуроров), не перечисляют.

"Единственное, что можно сделать - если человеку это будет выгодно - перевести его из получателей пенсии госслужащего на пенсию по возрасту, то есть на общую пенсию. А вот общую пенсию перечислять в обычном режиме. Однако не для всех спецпенсионеров такой переход рационален", - отметила Мастюгина.

Она добавила, что эта тема для общества очень актуальна, есть на рассмотрении ряд законопроектов, но быстрых решений пока не предвидится.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцам объяснили, могут ли они рассчитывать на пенсию, если не хватает стажа.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зеленский, смотри на Запад: у кого Украине брать пример по рынку земли

Тернопольские "кланы" против ”Укравтодора": кто победит?

Газовый транзит: какие важные позиции должна отстоять Украина

Проиграет "белый" бизнес: почему в борьбе с офшорами нельзя победить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: