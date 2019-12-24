Пенсии в Украине пересчитают не всем: кто рискует остаться без надбавки

В Украине пересчитают пенсии не всем - плановых надбавок, согласно закону, не будет для госслужащих.

Об этом в ходе проведения прямой телефонной линии заявила замдиректора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина.

По ее словам, в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" указано, что спецпенсии, назначенные ранее (пенсии госслужащих, ученых, прокуроров), не перечисляют.

"Единственное, что можно сделать - если человеку это будет выгодно - перевести его из получателей пенсии госслужащего на пенсию по возрасту, то есть на общую пенсию. А вот общую пенсию перечислять в обычном режиме. Однако не для всех спецпенсионеров такой переход рационален", - отметила Мастюгина.

Она добавила, что эта тема для общества очень актуальна, есть на рассмотрении ряд законопроектов, но быстрых решений пока не предвидится.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцам объяснили, могут ли они рассчитывать на пенсию, если не хватает стажа.