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На оккупированном Донбассе украинские патриоты устроили "диверсию" на Новый год: подробности

среда, 01 января 2020, 16:02
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На оккупированном Донбассе украинцы отпраздновали приход нового года по киевскому времени, а не по московскому, как российские оккупанты и боевики ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

"В Украине, я слышал, всевозможные фейерверки запрещены. В оккупированном Луганске, к сожалению, нет. А с другой стороны, как бы украинцы провели перекличку? Ровно в час ночи по местному времени, когда в Украине была полночь, в разных концах города прогремели салюты в честь моей страны, в честь Нового года по-украински! Приятно до слез. Стоял на балконе и только успевал головой вращать. И на западе, и на востоке, и на юге - везде полетели огоньки в украинское небо ", - сказал житель Луганска попросивший себя не называть из соображений безопасности.

"Салюты в час ночи были гораздо активнее, ярче и красивее. Это наш город гордо демонстрирует, что Донбасс - это Украина. Пусть в следующем году останутся только фейерверки, а все прочее сгинет как страшный сон!" - поделилась впечатлениями жительница оккупированного Донецка.

Ранее "Апостроф" писал о том, как новый год встретили украинские военные на передовой. Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Дмитрий Брижинський лично исполнил роль Деда Мороза, посетив позиции бойцов со сладостями и подарками.

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