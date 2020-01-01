На Закарпатье в новогоднюю ночь устроили стрельбу из гранатомета: фото

В городе Мукачево Закарпатской области за полчаса до начала Нового года неизвестный совершил выстрел из ручного гранатомета, повредив ограждение одного из частных дворов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным полиции, выстрел произошел 31 декабря около 23:30 на улице Ференца Листа. О происшествии сообщил житель Мукачево, позвонив на спецлинию 102.





"Пострадавших в результате выстрела нет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники", - сообщили в полиции.

В результате выстрела было повреждено ограждение одного из дворов. Полицейские также обнаружили часть от снаряда.

Больше подробностей в полиции обещают сообщить позже.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре полиция задержала банду киллеров, которые в начале 2019 года совершили покушение на жизнь людей, расстреляв автомобиль из гранатомета.