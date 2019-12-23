В Днепре поймали опасную банду киллеров: фото и видео

В Днепре полиция задержала банду киллеров, которые в начале 2019 года совершили покушение на жизнь людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, 29 января на перекрестке в Соборном районе Днепра один из членов группы выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля Toyota Land Cruiser 200. На время взрыва в салоне автомобиля находился 46-летний водитель и пассажир. В результате взрыва люди не пострадали.

Полицейским удалось задержать четверых мужчин. Как выяснилось, они причастны к взрыву. Банда спланировала преступление и распределили между собой роли. По версии следствия, один из мужчин был посредником между заказчиком и исполнителем, второй - водителем, третий осуществлял наблюдение, а четвертый стрелял по авто.

Подозреваемых задержали во время полицейской спецоперации 23 декабря в Днепре. В салоне автомобиля одного из мужчин изъяли пистолет. Задержанные - жители Днепра и города Синельниково, их возраст - 30-55 лет. Двое из них были ранее судимы за подготовку к убийству и вымогательство.

За покушение на умышленное убийство мужчинам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Сейчас следственные действия продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в покушении на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, в ходе которого погиб его трехлетний сын.