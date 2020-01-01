Украинские военные дерзко "поздравили" Путина с Новым годом: сеть взорвало видео

Украинские военные, которые сейчас воюют на Донбассе, записали своеобразное поздравление с новым годом президенту России Владимиру Путину.

Видео опубликовали на канале "Повернися живим" в YouTube.

Некоторые из бойцов сразу заявили, что не стали бы говорить с российским руководителем, а "оторвали ему голову". Путину также напомнили крылатое выражение о врагах и мече, но в современной трактовке: "Хочу напомнить такую простую славянскую истину о том, что, кто к нам с мечом придет, тому мы этот меч засунем в с*аку и прирежем, как дикую собаку ".

Украинские военные также "пожелали" Путину убираться с украинского Донбасса и назвали его вторым Гитлером и лысым черепом.

Между тем, как информировал "Апостроф", с новым 2020 годом украинцев поздравили президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко