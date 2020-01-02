На Донбассе самоликвидировался наемник из России с позывным "Шустрый": фото

Незадолго до Нового года у боевиков ДНР произошла очередная потеря, покончил жизнь самоубийством российский наемник из Воронежской области Александр Цурпалин по кличке "Шустрый".

Об этом сообщает в своем Telegram-канале блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"30.12.19. Цурпалин "Шустрый" Александр из Воронежской области сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Суицид", - сказано в сообщении.

Блогер опубликовал скриншоты из социальных сетей, в которых знакомые боевика пишут о том, что он "ушел осознанно", то есть покончил жизнь самоубийством. Больше никаких подробностей о гибели наемника не сообщается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в больнице города Петровск Саратовской области (Российская Федерация) умер от опухоли головного мозга боевик, воевавший с 2014 года на Донбассе, Александр Скрипий по кличке "Афган"