Назначен глава отдела ГБР по расследованию убийств на Майдане: что о нем известно

Расследовать резонансное дело о расстреле украинцев во время Революции Достоинства зимой 2014 года будет новый глава соответствующего подразделения ГБР Александр Буряк.

О новом назначении сообщили на официальном сайте ГБР.

До этого мужчина был заместителем директора Государственного бюро расследований и отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием. Александр Буряк также прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан при проведении досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека.

Александр Буряк родился 29 апреля 1976 года в городе Мукачевe Закарпатской области. Высшее образование получил в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в г.. Харькове по специальности «Правоведение». В правоохранительных органах с 1998 года. Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры города Киева, старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

"Апостроф" уже сообщал о том, что адвокат экс-президента Виктора Януковича и его охранника Александр Бабиков занял место заместителя директора ГБР, в должности он будет заниматься расследованием производств о расстрелах Небесной сотни.