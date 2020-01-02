"Огненное" небо и снег: опубликовано впечатляющее фото зимних Карпат

В сети показали впечатляющее фото Украинских Карпат на рассвете - заснеженные склоны гор, а над ними поднимается солнце.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 8:15 02.01.2020р. На г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный 15 м/с., Порывы до 25 м/с. Температура окружающей среды -7°С", - говорится в сообщении.

На фоне заснеженных склонов солнце выглядит впечатляюще - как огненное небо.

Напомним, что 2 января, в Украине немного похолодает - в некоторых областях температура воздуха опустится до -7-9 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений, это уже девятый температурный рекорд. Восьмым рекордом стала температура в ночь на 24 декабря, когда столбики термометра показывали 5,7 выше нуля.