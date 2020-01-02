Под Черниговом авто на скорости рухнуло в реку: фото с места жуткой аварии

В городе Нежине (Черниговская область) автомобиль Chevrolet Lacetti слетел с моста и утонул в реке Остер, водитель погиб на месте происшествия.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации полиции Черниговской области.

ДТП случилось в среду, 1 января, на перекрестке улиц Набережной и Московской.

Как сказано в сообщении полиции, водитель Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на пешеходное ограждение, после чего машина перевернулась и упала в реку Остер.

В результате происшествия водитель погиб на месте.

По этому факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 2 января в городе Днепр на улице Криворожской водитель Toyota Prado, чтобы избежать столкновения с собакой, разбил свой автомобиль.