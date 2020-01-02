В Днепре из-за собаки авто превратилось в груду металлолома: фото и видео

В ночь на четверг, 2 января, в городе Днепр на улице Криворожской водитель Toyota Prado, чтобы избежать столкновения с собакой, разбил свой автомобиль.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Как сказано в сообщении, ДТП произошло в 0:50 на плохо освещенном участке улицы. Перед водителем Toyota, которая двигалась в сторону проспекта Металлургов, на дорогу неожиданно выбежала собака. Уходя от столкновения, водитель сделал резкий маневр, автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.





На месте происшествия работает полиция. К счастью, обошлось без жертв.

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