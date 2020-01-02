Под Одессой мужчина погиб страшной смертью на озере на Новый год

2 января в 11:30 спасатели в озере Кривое у города Рени Одесской области нашли тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Как оказалось впоследствии, 58-летний мужчина исчез накануне, 1 января. В полдень он взял свой резиновую лодку и отправился рыбачить на озеро Кривое. Родные ждали его до вечера, но напрасно. Тогда позвонили в полицию, а стражи порядка в 19:00 передали информацию спасателям.

К поиску привлекались 6 человек личного состава, 1 единица специальной техники и 1 плавсредство. Как погиб мужчина - из-за неосторожного поведения на воде, трагического случая или ему помогли утонуть - сейчас выясняют.

Как сообщал "Апостроф" ранее, что в ночь на воскресенье 8 сентября, в Киеве произошло смертельное ЧП на озере - утонул человек.