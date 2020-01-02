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Сотни убитых, почти тысяча раненых: появились данные об огромных потерях боевиков на Донбассе

четверг, 02 января 2020, 11:27
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В штабе Операции Объединенных сил подсчитали потери, которые понесли на Донбассе российско-оккупационные войска в прошедшем 2019 году.

Статистика военной разведки опубликована на странице штаба ООС в соцсети Facebook.

По данным украинских военных разведчиков, в 2019 году российско-оккупационные войска потеряли на Донбассе 619 человек убитыми. Кроме того, травмы и ранения получили 939 боевиков и наемников. Потери вооружения и военной техники составили 110 единиц.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в сообщении штаба ООС.

Как сообщал "Апостроф", незадолго до нового года у боевиков ДНР произошла очередная потеря, покончил жизнь самоубийством российский наемник из Воронежской области Александр Цурпалин по кличке "Шустрый".

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