Украинка выступила с необычной претензией к Зеленскому из-за его новогодней речи

Украинка Юлия Дукач резко раскритиковала президента Владимира Зеленского из-за того, что в новогодней речи он не употреблял слова-феминитивы и вспомнил женщин-домохозяек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Тексти.org.ua , где Дукач опубликовала свою статью.

"Поэтому во время новогодней речи президента я считала. Считала, сколько женщин он вспомнит в своем условном перечне таких разных украинцев. А назвал он немало. Адвокат, сангвиник, тот, кто платит налоги, агроном ... - всего около 30 персонажей. Все такие разные и такие ... мужчины. И среди них только одна женщина. И знаете кто она? "Обычная домохозяйка".

Я бы закрыла на это глаза и решила, что Владимир Зеленский просто не полюбил еще феминитивы. А говоря "тот, кто платит налоги", просто имел в виду и мужчин, и женщин. Однако зачем тогда в своей речи дважды (!) дискриминировать мужчин, не имеющих постоянной работы и ведущих домашнее хозяйство? И зачем вспоминать женщин только как домохозяек? ", - написала Дукач.

Добавила, что Владимир Зеленский еще во времена своих выступлений на сцене часто озвучивал сексистские шутки, а также летом 2019 во время зарубежного визита назвал украинок "туристическим брендом".

Как сообщал "Апостроф" ранее, сериал "Слуга народа", который сыграл немалую роль в том, что президентом Украины стал Владимир Зеленский - это медийная спекуляция. Так считает экспертка Екатерина Ильченко.