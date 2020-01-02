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Оставил девушку в кустах, она скончалась: всплыли жуткие детали ДТП с подростками под Киевом

четверг, 02 января 2020, 07:37
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После аварии с участием автомобиля Peugeot, которым управляли подростки, утром 1 января возле села Великая Старица (Киевская область), на месте происшествия обнаружили мертвой 16-летнюю пассажирку.

Об этом сообщили на странице сообщества "ДТП. Киев" в соцсети Facebook.

Как уточнили очевидцы происшествия, в машине, которая попала в ДТП, находилось пятеро человек: 17-летний водитель, двое парней по 13 лет и две девушки – в возрасте 15 и 16 лет.

По их словам, когда случилась авария 16-летнюю девушку, которая потеряла сознание, водитель с помощью других ребят оттащил через дорогу в кусты и не дал вызвать к потерпевшей скорую помощь. После этого он снял номерной знак и ушел домой, приказав не говорить о том, кто был с ним в машине.

Потерпевшую в ДТП обнаружили случайно, когда переворачивали опроконувшийся автомобиль. Очевидцы утверждают, что девушка умерла от переохлаждения. Ее попутчицы находится в больнице с переломами руки и бедра. Водитель и двое других подростков отделались царапинами.

Как сообщал "Апостроф", неудачный запуск праздничного фейерверка в новогоднюю ночь в столице неизвестными молодыми людьми попал на видео. Обошлось без жертв.

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