В России назвали впечатляющее число украинцев, получивших российские паспорта

В России утверждают, что в минувшем году 200 тыс. жителей Донбасса получили в упрощенном порядке российские паспорта.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел России.

По данным ведомства, общее число украинцев, которые приобрели гражданство РФ, составляет более 196 тыс. человек: жители ОРДЛО - 136 тыс., жители подконтрольной украинскому правительству части Донбасса - 60 тыс.

Отмечается, что президент России Владимир Путин в 2019 году подписал указ, позволяющий жителям Донбасса получить российское гражданство в упрощенном порядке. Речь идет не только о жителях оккупированного Донбасса, но и его свободной территории.

Как сообщал "Апостроф", крымского блогера и журналиста Евгения Гайворонского, который в 2014 году поддерживал оккупацию полуострова Россией, депортировали в Украину.